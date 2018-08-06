Составить описание игры на Google Play (Store Listing)

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Задание:

- проверить существующие описания и иконки на одном или нескольких языках

- составить новые описания (Title, Short description, Long description)

Пожалуйста укажите:

- ваш портфолио

- какими языками владеете

- цена и срок выполнения заказа

- способ оплаты (банковский перевод/ Paypal/ Яндекс Деньги)

- порядок оплаты (аванс, escrow итд.)

7 лет назад
vitaly-sh
58 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров