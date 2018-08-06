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Составить описание игры на Google Play (Store Listing)
Задание:
- проверить существующие описания и иконки на одном или нескольких языках
- составить новые описания (Title, Short description, Long description)
Пожалуйста укажите:
- ваш портфолио
- какими языками владеете
- цена и срок выполнения заказа
- способ оплаты (банковский перевод/ Paypal/ Яндекс Деньги)
- порядок оплаты (аванс, escrow итд.)
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