Написать статьи по финансовой тематике. Требуется журналист

Необходимо написать две статьи для рекрутингового порталаFinExecutive. Тема - работа и карьера в финансовой сфере.

Особенности работы:

- Необходимы уверенный базовые знания финансового сектора.Нужно знать чем большая четверка отличается от большой тройки, чем занимаются

ассоциаты в инвестиционном банке и другую специфику темы.

- Для текстов необходимо будет получать комментарии отпресс-служб компаний, экспертов и профессионалов финансового сектора.

- Большой плюс - наличие навыков/опыта интервьюирования.

После завершения проекта есть возможность полученияпостоянной сдельной работы.

Оставляйте в комментариях примеры ваших текстов пофинансовой теме и предложения по оплате.