В нашу команду требуются авторы для написания информационных текстов по тематике финансы, бизнес-планы. Преимущества работы с нами: 1) Четкие требования с ТЗ и планом для каждого текста. 2) Работа ...
Написать статьи по финансовой тематике. Требуется журналист
Необходимо написать две статьи для рекрутингового порталаFinExecutive. Тема - работа и карьера в финансовой сфере.
Особенности работы:
- Необходимы уверенный базовые знания финансового сектора.Нужно знать чем большая четверка отличается от большой тройки, чем занимаются
ассоциаты в инвестиционном банке и другую специфику темы.
- Для текстов необходимо будет получать комментарии отпресс-служб компаний, экспертов и профессионалов финансового сектора.
- Большой плюс - наличие навыков/опыта интервьюирования.
После завершения проекта есть возможность полученияпостоянной сдельной работы.
Оставляйте в комментариях примеры ваших текстов пофинансовой теме и предложения по оплате.
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