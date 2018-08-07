Для женщины: Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка. Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость. Требования ...
Нужны авторы на информационный сайт
В нашу команду требуются авторы для написания информационных текстов по
тематике финансы, бизнес-планы. Преимущества работы с нами:
1) Четкие требования с ТЗ и планом для каждого текста.
2) Работа через нашу CRM, которая считает объем и цену текста.
3) Всегда много работы.
4) Нет конкуренции, вы выбираете тему и сразу берете в работу.
5) Нет никакой комиссии. Выплаты на Webmoney.
6) Выплаты в течение 24 часов.
7) Ставки от 50 руб за 1000 символов.
Обязательные требования
Мы предъявляем высокие требования к кандидатам и качеству текстов.
Наши требования к кандидатам:
1) Опыт работы копирайтером от 1 года. Обязательно опыт в тематике!!
2) Умение грамотно и четко излагать свои мысли.
3) Умение писать по делу, а не лить воду.
Основные требования к текстам:
1) Уникальность по text.ru от 90%.
2) Оценка по https://glvrd.ru/ от 7,5.
3) Тексты без пунктуационных, стилистических и орфографических ошибок.
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