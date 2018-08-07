Нужны авторы на информационный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок205 просмотров

В нашу команду требуются авторы для написания информационных текстов по

тематике финансы, бизнес-планы. Преимущества работы с нами:

1) Четкие требования с ТЗ и планом для каждого текста.

2) Работа через нашу CRM, которая считает объем и цену текста.

3) Всегда много работы.

4) Нет конкуренции, вы выбираете тему и сразу берете в работу.

5) Нет никакой комиссии. Выплаты на Webmoney.

6) Выплаты в течение 24 часов.

7) Ставки от 50 руб за 1000 символов.

Обязательные требования

Мы предъявляем высокие требования к кандидатам и качеству текстов.

Наши требования к кандидатам:

1) Опыт работы копирайтером от 1 года. Обязательно опыт в тематике!!

2) Умение грамотно и четко излагать свои мысли.

3) Умение писать по делу, а не лить воду.

Основные требования к текстам:

1) Уникальность по text.ru от 90%.

2) Оценка по https://glvrd.ru/ от 7,5.

3) Тексты без пунктуационных, стилистических и орфографических ошибок.

7 лет назад
yasiteru
Сергей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание нескольких постов для инстаграм

    Для женщины: Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка. Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость. Требования ...

    Написание постов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт описания занятия

    Есть описание курса занятий. Нужно написать новый текст на основе этого, переименовав "курс занятий" в "тренинг".  Объем текста: 1500 - 2000 символов. Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь,интересным, продающим и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текст для товара "фоторамка" в интернет-магазине

    Продающий текст для товара "Фоторамка "Семейное дерево". Объем: 700 - 1000 знаков с пробелами, разделить на 2-3 абзаца. В текстах необходимо использовать максимальное количество тематических слов и 1-2 транзакционных слова (купить, цена, продажа) ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для сайта по продаже мебели

    Требуются качественные и грамотные тексты. Одна из основных задач - красивое описание товара. Важно: один текст не должен быть не больше 1000 зн. с п. Уникальность от 90%. Объем работы большой! Просьба указывать свои расценки.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 20 ТЗ для копирайтера на тему МТС

    $60

    Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже. Статей: 20 Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП Общий объем: 102000 ЗБП Ставка: 40р/1000 ЗБП ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание нескольких постов для инстаграм

    Для женщины: Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка. Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость. Требования ...

    Написание постов
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать несколько статей для портала

    Требуется написание статей для детского портала. Тематика: Детские праздники, детские кружки, обзоры детских книг. По детским праздникам нужны статьи с идеями оформления, идеями стола, сценарии детского праздника. Например, как организовать пиратскую вечеринку самостоятельно.  ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад