Нужны авторы на информационный сайт

В нашу команду требуются авторы для написания информационных текстов по

тематике финансы, бизнес-планы. Преимущества работы с нами:

1) Четкие требования с ТЗ и планом для каждого текста.

2) Работа через нашу CRM, которая считает объем и цену текста.

3) Всегда много работы.

4) Нет конкуренции, вы выбираете тему и сразу берете в работу.

5) Нет никакой комиссии. Выплаты на Webmoney.

6) Выплаты в течение 24 часов.

7) Ставки от 50 руб за 1000 символов.

Обязательные требования

Мы предъявляем высокие требования к кандидатам и качеству текстов.

Наши требования к кандидатам:

1) Опыт работы копирайтером от 1 года. Обязательно опыт в тематике!!

2) Умение грамотно и четко излагать свои мысли.

3) Умение писать по делу, а не лить воду.

Основные требования к текстам:

1) Уникальность по text.ru от 90%.

2) Оценка по https://glvrd.ru/ от 7,5.

3) Тексты без пунктуационных, стилистических и орфографических ошибок.