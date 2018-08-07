В автомобильный сайт требуется рерайтер или копирайтер, который сможет сделать полностью уникальную статью, без ошибок, вставить в нее ключевые слова, заголовки и подзаголовки. Кроме того, информацию для статьи надо будет брать с разных источников, чтобы ...
20 статей про Почта Банк
Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 20 статей на тематику: почта банк. Подробная информация ниже.
Статей: 20
Средний объем статьи: 3 000 ЗБП
Общий объем: 63 000 ЗБП
Ставка: 45р/1000 ЗБП
Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.
Это пример одного из ТЗ--------------------------
почта банк страхование жизни
Объем: 2 500 ЗБП
Ключи:
- почта банк страхование жизни
- почта банк страховка жизни
- почта банк страхование жизни при кредите
Структура:
Введение
1. Страхование жизни и здоровья в Почта Банке
2. Страхование жизни при кредите в Почта Банке:
А. Положительные стороны страхования при кредите
3. Отказ от страховки в Почта Банке
4. Инструкция возврат страховки по кредиту в Почта Банке
Источники:
1. https://www.pochtabank.ru/service/insurance - оф сайт
2. https://fin.zone/kredit/otkaz-ot-strahovki-po-kreditu-pochta-banka/#i-2
3. http://abm-a.ru/pochta-bank-dogovor-strahovaniya-zhizni/
4. https://vtbinslife.ru/about/news/603792/
5. https://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=93487
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Требования к статьи:
- Уникальность: от 97% по text.ru
- Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
- Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
- Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
- Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
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