20 статей про Почта Банк

$48
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки214 просмотров

Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 20 статей на тематику: почта банк. Подробная информация ниже.

Статей: 20

Средний объем статьи: 3 000 ЗБП

Общий объем: 63 000 ЗБП

Ставка: 45р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

Это пример одного из ТЗ--------------------------

почта банк страхование жизни

Объем:  2 500 ЗБП

Ключи:

  • почта банк страхование жизни
  • почта банк страховка жизни
  • почта банк страхование жизни при кредите
Не пугаемся, обязательно только 1 ключ в точной форме в 1-2 предложении, остальные можно разбивать, видоизменять и по тексту использовать,

Структура:

Введение

1. Страхование жизни и здоровья в Почта Банке

2. Страхование жизни при кредите в Почта Банке:

А. Положительные стороны страхования при кредите

3. Отказ от страховки в Почта Банке

4. Инструкция возврат страховки по кредиту в Почта Банке

Источники:

1. https://www.pochtabank.ru/service/insurance - оф сайт

2. https://fin.zone/kredit/otkaz-ot-strahovki-po-kreditu-pochta-banka/#i-2

3. http://abm-a.ru/pochta-bank-dogovor-strahovaniya-zhizni/

4. https://vtbinslife.ru/about/news/603792/

5. https://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=93487

----------------------------------------------------------

Требования к статьи:

  • Уникальность: от 97% по ﻿text.ru
  • Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
  • Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
  • Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
  • Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
7 лет назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайтер-копирайтер для автомобильного сайта

    $1000

    В автомобильный сайт требуется рерайтер или копирайтер, который сможет сделать полностью уникальную статью, без ошибок, вставить в нее ключевые слова, заголовки и подзаголовки. Кроме того, информацию для статьи надо будет брать с разных источников, чтобы ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статьи по финансовой тематике. Требуется журналист

    Необходимо написать две статьи для рекрутингового порталаFinExecutive. Тема - работа и карьера в финансовой сфере.   Особенности работы: - Необходимы уверенный базовые знания финансового сектора.Нужно знать чем большая четверка отличается от большой ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны авторы на информационный сайт

    В нашу команду требуются авторы для написания информационных текстов по тематике финансы, бизнес-планы. Преимущества работы с нами: 1) Четкие требования с ТЗ и планом для каждого текста. 2) Работа ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание нескольких постов для инстаграм

    Для женщины: Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка. Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость. Требования ...

    Написание постов
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт описания занятия

    Есть описание курса занятий. Нужно написать новый текст на основе этого, переименовав "курс занятий" в "тренинг".  Объем текста: 1500 - 2000 символов. Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь,интересным, продающим и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текст для товара "фоторамка" в интернет-магазине

    Продающий текст для товара "Фоторамка "Семейное дерево". Объем: 700 - 1000 знаков с пробелами, разделить на 2-3 абзаца. В текстах необходимо использовать максимальное количество тематических слов и 1-2 транзакционных слова (купить, цена, продажа) ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для сайта по продаже мебели

    Требуются качественные и грамотные тексты. Одна из основных задач - красивое описание товара. Важно: один текст не должен быть не больше 1000 зн. с п. Уникальность от 90%. Объем работы большой! Просьба указывать свои расценки.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 20 ТЗ для копирайтера на тему МТС

    $60

    Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже. Статей: 20 Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП Общий объем: 102000 ЗБП Ставка: 40р/1000 ЗБП ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад