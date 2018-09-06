В поисках исполнителя, кто сможет написать 5 классных информационных статей с уклоном на элементы питания, а именно - батарейки, аккумуляторы и прочее в таком духе. Пример предоставлю. Требование к текстам: Текст должен быть написан профессионально грамотно ...
Нужно 5 статей на 3000 збп строительной тематики
В поисках исполнителя, кто сможет написать 5 классных информационных статей с уклоном на проф. инструмент Metabo. Пример предоставлю.
Требование к текстам:
Текст должен быть написан профессионально грамотно на заданную тематику
·уникальность (100% уникальности text.ru);
·Текст должен быть хорошо структурирован и разбит на логические блоки (300-900 символов) с подзаголовками и списками;
Проверить на наличие словесного мусора - https://glvrd.ru/ - не менее 8,5 баллов;
Без воды и переспама - проверить по text.ru
Тошнота - не более 3% по слову, академическая не больше 9 - https://advego.ru/text/seo/
Ключевые слова дам исполнителю. Оплата по факту либо через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
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