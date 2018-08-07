Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 20 статей на тематику: почта банк. Подробная информация ниже. Статей: 20 Средний объем статьи: 3 000 ЗБП Общий объем: 63 000 ЗБП ...
Написание текстов
Необходимо написать 10 оптимизированных текстов до 2000 символов на тематику https://retown.kiev.ua.
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