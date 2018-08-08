20 ТЗ для копирайтера на тему МТС

Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже.

Статей: 20

Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП

Общий объем: 102000 ЗБП

Ставка: 40р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

Пример одного ТЗ:

Ключи:

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Обязательно только 1 ключ в точной форме в 1-2 предложении, остальные можно разбивать, видоизменять и по тексту использовать.

Структура:

1. Введение.

2. Описание опции «0 без границ МТС».

3. В каких случаях лучше подключить опцию«0 без границ МТС» в роуминге.

4. Как подключить услугу «0 без границ МТС»

4.1. Как подключить «0 без границ МТС» через СМС.

4.2. Как подключить «0 без границ МТС» через личный кабинет

4.3. Как подключить «0 без границ МТС» с помощью USSD запроса.

4.4. Как подключить «0 без границ МТС» с помощью приложения «Мой МТС»

5. Как отключить услугу «0 без границ МТС».

6. Сравнение опции «0 без границ МТС» с другими аналогичными (Свободное путешествие, Забугорище).

7. Плюсы и минусы опции «0 без границ».

8. Заключение.

Источники:

http://mts-kak.ru/nol-bez-granits-ot-mts-opisanie-predlozheniya

https://www.topnomer.ru/blog/kak-podklyuchit-nol-bez-granits-na-mts.html

http://telefongid.ru/mts/nol-bez-granic-mts-opciya-dlya-rouminga.html

Требования к статьи: