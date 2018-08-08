20 ТЗ для копирайтера на тему МТС

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки168 просмотров

Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже.

Статей: 20

Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП

Общий объем: 102000 ЗБП

Ставка: 40р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

Пример одного ТЗ:

Ключи:

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  • как подключить услугу 0 без границ мтс
  • подключить 0 без границ мтс через смс
  • как подключить тариф 0 без границ мтс
  • мтс 0 без границ тариф роуминг подключить
  • мтс заграница 0 без границ как подключить
  • как подключить 0 без границ мтс подключение
  • мтс личный кабинет подключить 0 без границ
Обязательно только 1 ключ в точной форме в 1-2 предложении, остальные можно разбивать, видоизменять и по тексту использовать.

Структура:

1. Введение.

2. Описание опции «0 без границ МТС».

3. В каких случаях лучше подключить опцию«0 без границ МТС» в роуминге.

4. Как подключить услугу «0 без границ МТС»

4.1. Как подключить «0 без границ МТС» через СМС.

4.2. Как подключить «0 без границ МТС»  через личный кабинет

4.3. Как подключить «0 без границ МТС» с помощью USSD запроса.

4.4. Как подключить «0 без границ МТС» с помощью приложения «Мой МТС»

5. Как отключить  услугу «0 без границ МТС».

6. Сравнение опции «0 без границ МТС» с другими аналогичными (Свободное путешествие, Забугорище).

7. Плюсы и минусы опции «0 без границ».

8. Заключение.

Источники:

http://mts-kak.ru/nol-bez-granits-ot-mts-opisanie-predlozheniya

https://www.topnomer.ru/blog/kak-podklyuchit-nol-bez-granits-na-mts.html

http://telefongid.ru/mts/nol-bez-granic-mts-opciya-dlya-rouminga.html

Требования к статьи:

  • Уникальность: от 97% по ﻿text.ru
  • Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
  • Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
  • Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
  • Ну и самое главное - человеческим и понятным языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
7 лет назад
olyu050489
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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