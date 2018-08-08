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20 ТЗ для копирайтера на тему МТС
Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже.
Статей: 20
Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП
Общий объем: 102000 ЗБП
Ставка: 40р/1000 ЗБП
Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.
Пример одного ТЗ:
Ключи:
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Структура:
1. Введение.
2. Описание опции «0 без границ МТС».
3. В каких случаях лучше подключить опцию«0 без границ МТС» в роуминге.
4. Как подключить услугу «0 без границ МТС»
4.1. Как подключить «0 без границ МТС» через СМС.
4.2. Как подключить «0 без границ МТС» через личный кабинет
4.3. Как подключить «0 без границ МТС» с помощью USSD запроса.
4.4. Как подключить «0 без границ МТС» с помощью приложения «Мой МТС»
5. Как отключить услугу «0 без границ МТС».
6. Сравнение опции «0 без границ МТС» с другими аналогичными (Свободное путешествие, Забугорище).
7. Плюсы и минусы опции «0 без границ».
8. Заключение.
Источники:
http://mts-kak.ru/nol-bez-granits-ot-mts-opisanie-predlozheniya
https://www.topnomer.ru/blog/kak-podklyuchit-nol-bez-granits-na-mts.html
http://telefongid.ru/mts/nol-bez-granic-mts-opciya-dlya-rouminga.html
Требования к статьи:
- Уникальность: от 97% по text.ru
- Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
- Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
- Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
- Ну и самое главное - человеческим и понятным языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
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