Парсер с авторизацией на сайте.Обработка большого объема данных. MySQL

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Требуется написание парсера, который справится с ТЗ(во вложении). Парсер должен пройти авторизацию, обработать и собрать информацию исходя из ТЗ(объем страниц при первичном отборе более 500 000(проверка "Активна страница" - "Неактивна страница"), к последнему этапу объем вероятно сузится до нескольких тысяч страниц..или сотен)  по крону лить нужную информацию в БД MySQL (phpmyadmin все прилагается), а также раз в неделю по крону заново решать задачу ТЗ в поиске более оптимального решения. Данные динамические, постоянно обновляются

ресурс для обработки https://www.mql5.com/ru/signals/*(* - порядковый номер от 1 до 554253)

MySQL
5 лет назад
macompany
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад