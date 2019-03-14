Парсер с авторизацией на сайте.Обработка большого объема данных. MySQL

Требуется написание парсера, который справится с ТЗ(во вложении). Парсер должен пройти авторизацию, обработать и собрать информацию исходя из ТЗ(объем страниц при первичном отборе более 500 000(проверка "Активна страница" - "Неактивна страница"), к последнему этапу объем вероятно сузится до нескольких тысяч страниц..или сотен) по крону лить нужную информацию в БД MySQL (phpmyadmin все прилагается), а также раз в неделю по крону заново решать задачу ТЗ в поиске более оптимального решения. Данные динамические, постоянно обновляются

ресурс для обработки https://www.mql5.com/ru/signals/*(* - порядковый номер от 1 до 554253)