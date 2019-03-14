Адаптивная версия сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Добрый день.

Требуется сделать хорошую адаптивную версию сайта.

Сейчас ее тупо нет.

Сайт на битриксе

5 лет назад
vizhyoptika
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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