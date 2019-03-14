Создание Landing page

Необходимо спарсить сайты с помощью Content Downloader (по шаблону). Необходим именно опыт в Content Downloader и рег. выражениями. Оплата WMZ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание одностраничника для компании,занимающейся производством и поставкой инженерного оборудования. Наш сайт www.ecotr.ru.
Ниже содержание работ:
1. Изучение отрасли и конкурентного окружения, сбор всех удачных маркетинговых инструментов
2. Разработка логики (подробного прототипа), внесение и обоснование
всех необходимых блоков и модулей
3. Написание продающих текстов и УТП
4. Разработка дизайна (1 вариант в фирменном стиле и стиле сайта)
5. Комплект фирменной инфографики
6. Адаптивная верстка
7. Создание анимаций
8. Закрепленное меню перемещения по лендингу
Просим указать стоимость за весь объем работ с системой администрирования и без на :
1. 10-12 блоков
2. 14-16 блоков
3. 18-20 блоков
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