Создание Landing page

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Создание одностраничника для компании,занимающейся производством и поставкой инженерного оборудования. Наш сайт www.ecotr.ru

Ниже содержание работ:

1. Изучение отрасли и конкурентного окружения, сбор всех удачных маркетинговых инструментов

2. Разработка логики (подробного прототипа), внесение и обоснование

всех необходимых блоков и модулей

3. Написание продающих текстов и УТП

4. Разработка дизайна (1 вариант в фирменном стиле и стиле сайта)

5. Комплект фирменной инфографики

6. Адаптивная верстка

7. Создание анимаций

8. Закрепленное меню перемещения по лендингу

Просим указать стоимость за весь объем работ с системой администрирования и без на : 

1. 10-12 блоков 

2. 14-16 блоков 

3. 18-20 блоков 

5 лет назад
guest_15525524496925
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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