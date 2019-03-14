Доработка интернет магазина opencart

Есть сайт www_flexocup_kz Шаблон Porto куплен на themeforest Товары выведены через woocomerce, и установлен плагин, что бы можно было в счётчике по 1000 прибавлять, нужно что бы слева от цена была надпись цены (500 т например) с ...
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Здравствуйте! Необходимо доработать дизайн и структуру сайта monleo.com.ua, он сделан на opencart
Ориентиром внешнего вида является glasses.ua
Также потребуются доработки возможностей админ панели
Более подробно напишу в ЛС для оценки времени и, соответственно, стоимости
Если Вам интересен проект, пишите ссылку на портфолио
Заранее спасибо за проявленный интерес к заданию!
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