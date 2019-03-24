hrayrkhachatryan

Грайр Хачатрян из Армении из города Степанакерт, очень сильно подвёл меня. За обозначенный срок не был сделал ни один пункт из 3 по заданию. В ходе общения дал понять, что ему не знакомые даже самые базовые инструменты web-разработки. Например: человек не знает, что такое FTP-клиент, и как зайти на сервер, чтобы начать исправления. Категорически не рекомендую обращаться. После написание данного отзыва Грайр Хачатрян сменил название страны и населённого пункта на Россия, Санкт-Петербург вместо Армения, Степанакерт. 29 марта 2019 года страна и город были изменены на Армения, Ереван. Будьте осторожны.