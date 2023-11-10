Дизайн интернет-магазина нагревательных котлов

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка1 просмотр
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Нужен дизайн для интернет магазина нагревательных котлов, подробности приложу в ТЗ

месяц назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$80
4 дня
Отлично выполненная работа. Приятно работать с профессионалом.
Больше спасибо за отзыв, Влад! Ты лучший заказчик на свете! Благодарю судьбу и, конечно, Веблансер, что когда-то свели нас :)
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