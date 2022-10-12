madmadrick

Валерия madmadrick

 
23 годаРоссия/Пятигорск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Hello! I'm your artist!

Добро пожаловать на мою страницу!

Вам нужна качественная иллюстрация или портрет, который не стыдно будет подарить близкому человеку или повесить на стену? Или же ваш проект нуждается в хорошем художнике для отрисовки фонов и пропсов?

Меня зовут Валерия. Я - художник, который готов воплотить в жизнь любую Вашу идею!

Качественно выполняю поставленную задачу, учитывая пожелания заказчика (соответственно, стремлюсь изначально узнать все подробности работы, проводя четкий и полный бриффинг).

Ответственно подхожу к работе и выполняю ее в указанные сроки. О возможных неполадках предупреждаю заранее.

Благодаря опыту работы в рекламных агенствах, я хорошо знакома с допечатной подготовкой макета и особенностями подготовки макетов для плоттерной резки/гравировки/сублимационной печати и т.д.

Мастерски владею растровой графикой (Photoshop || SAI)

Отлично разбираюсь в векторной (Adobe Illustrator || Corel Draw)

И очень люблю 3D (3ds Max || Z-brush || Marvelous Designer || Corona renderer)

Основываясь на описании заказчика, я стараюсь развить идею как можно сильнее и добиться как можно более эффектного результата.

P.S. Отзывы о моей работе вы можете увидеть на freelancehunt (freelancehunt.com/freelancer/madmadrick)

К сожалению, пришлось сменить площадку из-за последствий отвратительных действий неприятных человекоподобных существ, управляющих моей страной. Слава Украине!

Illustrator3ds MaxPhotoshop
Портфолио