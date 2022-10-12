Добро пожаловать на мою страницу!
Вам нужна качественная иллюстрация или портрет, который не стыдно будет подарить близкому человеку или повесить на стену? Или же ваш проект нуждается в хорошем художнике для отрисовки фонов и пропсов?
Меня зовут Валерия. Я - художник, который готов воплотить в жизнь любую Вашу идею!
Качественно выполняю поставленную задачу, учитывая пожелания заказчика (соответственно, стремлюсь изначально узнать все подробности работы, проводя четкий и полный бриффинг).
Ответственно подхожу к работе и выполняю ее в указанные сроки. О возможных неполадках предупреждаю заранее.
Благодаря опыту работы в рекламных агенствах, я хорошо знакома с допечатной подготовкой макета и особенностями подготовки макетов для плоттерной резки/гравировки/сублимационной печати и т.д.
Мастерски владею растровой графикой (Photoshop || SAI)
Отлично разбираюсь в векторной (Adobe Illustrator || Corel Draw)
И очень люблю 3D (3ds Max || Z-brush || Marvelous Designer || Corona renderer)
Основываясь на описании заказчика, я стараюсь развить идею как можно сильнее и добиться как можно более эффектного результата.
P.S. Отзывы о моей работе вы можете увидеть на freelancehunt (freelancehunt.com/freelancer/madmadrick)
К сожалению, пришлось сменить площадку из-за последствий отвратительных действий неприятных человекоподобных существ, управляющих моей страной. Слава Украине!
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