Hello! I'm your artist!

Добро пожаловать на мою страницу!

Вам нужна качественная иллюстрация или портрет, который не стыдно будет подарить близкому человеку или повесить на стену? Или же ваш проект нуждается в хорошем художнике для отрисовки фонов и пропсов?

Меня зовут Валерия. Я - художник, который готов воплотить в жизнь любую Вашу идею!

Качественно выполняю поставленную задачу, учитывая пожелания заказчика (соответственно, стремлюсь изначально узнать все подробности работы, проводя четкий и полный бриффинг).

Ответственно подхожу к работе и выполняю ее в указанные сроки. О возможных неполадках предупреждаю заранее.

Благодаря опыту работы в рекламных агенствах, я хорошо знакома с допечатной подготовкой макета и особенностями подготовки макетов для плоттерной резки/гравировки/сублимационной печати и т.д.

Мастерски владею растровой графикой (Photoshop || SAI)

Отлично разбираюсь в векторной (Adobe Illustrator || Corel Draw)

И очень люблю 3D (3ds Max || Z-brush || Marvelous Designer || Corona renderer)

Основываясь на описании заказчика, я стараюсь развить идею как можно сильнее и добиться как можно более эффектного результата.

P.S. Отзывы о моей работе вы можете увидеть на freelancehunt (freelancehunt.com/freelancer/madmadrick)

К сожалению, пришлось сменить площадку из-за последствий отвратительных действий неприятных человекоподобных существ, управляющих моей страной. Слава Украине!