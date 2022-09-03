Картинки на тему ЖКХ или строительства для телеграм канала

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок47 просмотров

Добрый день! Нужно для телеграм канала создавать несколько рисунков (3-5) на тематику ЖКХ в картинках объясняя гражданам, что нужно делать в том или ином случае. Например: что делать если дома холодно? Картинки первая: на сайте https://www.krasnadzor.ru/?option=com_content&view=article&id=4698:alarm найти телефон аварийно-диспечерской службы и оставить заявку, вторая: дождаться мастера и совместно составить акт с указанием температуры в квартире, третья: после устранения неполадок совместно с мастером составить акт о соответствии температуры нормам. 

Оплата одна за несколько картинок по одной теме.  Можно указать какая должна быть норма температуры в комнатах. Справочный материал я представляю

3 года назад
guest_16623164313851
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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