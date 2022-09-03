Добрый день! Нужно для телеграм канала создавать несколько рисунков (3-5) на тематику ЖКХ в картинках объясняя гражданам, что нужно делать в том или ином случае. Например: что делать если дома холодно? Картинки первая: на сайте https://www.krasnadzor.ru/?option=com_content&view=article&id=4698:alarm найти телефон аварийно-диспечерской службы и оставить заявку, вторая: дождаться мастера и совместно составить акт с указанием температуры в квартире, третья: после устранения неполадок совместно с мастером составить акт о соответствии температуры нормам.

Оплата одна за несколько картинок по одной теме. Можно указать какая должна быть норма температуры в комнатах. Справочный материал я представляю