Заказ по написанию парсера был выполнен в оговоренный срок и даже чуть быстрей. Дмитрий однозначно четкий программист, быстро был выбран исполнителем заказа о чем я ни разу не пожалел. Однозначно рекомендую человека к сотрудничеству, в следующий раз по написанию кода буду обращаться сразу напрямую в лс. Еще раз спасибо за выполненную работу!