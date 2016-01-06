dmosip

Дмитрий dmosip

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать парсер
всё ок
Все нормально было
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axnltiperistatic
Максим Журко 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Страница оплаты на сайт
Всё быстро. Из 10-и баллов 100500, буду обращаться еще!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
vicemax
Максим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$20
10 баллов
9 лет назад
Небольшой скрипт редиректа с админкой и статистикой
Все отлично - рекомендую. И буду обращаться еще
Все отлично, никаких проблем.
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Alstroev
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработка скрипта на php
PHP
Заказ по написанию парсера был выполнен в оговоренный срок и даже чуть быстрей. Дмитрий однозначно четкий программист, быстро был выбран исполнителем заказа о чем я ни разу не пожалел. Однозначно рекомендую человека к сотрудничеству, в следующий раз по написанию кода буду обращаться сразу напрямую в лс. Еще раз спасибо за выполненную работу!
Отличный беспроблемный заказчик Четко поставлены задача и сроки, оплата без задержек - что еще программисту нужно.. Рекомендую
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barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Web сервер
Отличный исполнитель. С железными нервами. Спасибо
Заказчиком доволен. Всегда в онлайн, можно уточнить детали. Бланки-договора-распечатки подозреваю ему не меньше мозги выели ложечкой бухгалтерия.. Сам мужик нормальный, можно дело иметь.
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Веб-программирование
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга