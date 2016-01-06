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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
всё ок
Ответный отзыв
Все нормально было
$10
10 баллов
9 лет назад
Всё быстро. Из 10-и баллов 100500, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$20
10 баллов
9 лет назад
Все отлично - рекомендую. И буду обращаться еще
Ответный отзыв
Все отлично, никаких проблем.
$20
10 баллов
9 лет назад
PHP
Заказ по написанию парсера был выполнен в оговоренный срок и даже чуть быстрей. Дмитрий однозначно четкий программист, быстро был выбран исполнителем заказа о чем я ни разу не пожалел. Однозначно рекомендую человека к сотрудничеству, в следующий раз по написанию кода буду обращаться сразу напрямую в лс. Еще раз спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
Отличный беспроблемный заказчик Четко поставлены задача и сроки, оплата без задержек - что еще программисту нужно.. Рекомендую
$100
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. С железными нервами. Спасибо
Ответный отзыв
Заказчиком доволен. Всегда в онлайн, можно уточнить детали. Бланки-договора-распечатки подозреваю ему не меньше мозги выели ложечкой бухгалтерия.. Сам мужик нормальный, можно дело иметь.
Веб-программирование
9 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга