studyforum

Здравствуйте! Сайт работает на CMS Wordpress. На сайте среди прочих есть 2 рубрики с именами: Страна и Программа. Есть записи посвященные программам обучения, например: ielts, toefl и т.п., и ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать ~ 10 статей по бронированию отеля, описание отеля и т.п. Приму ваше предложения. Спасибо!Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Поправить форму обратной связи на сайте как показано на скриншоте. Чтобы при клике на форму область не выходила за пределы экрана.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! В Wordpress добавляются медиа-файлы в запись, нужно получить их url списком, вида: > > и т.д. Спасибо за отклики!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! На сайте http://site.growbeats.ru необходимо поправить на главной кнопки навигации, сейчас они на iPhone не кликаются, а также вверху слева не отображается кнопка меню. На внутренних не работает скроллинг страниц. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! На html верстке в bootstrap нужно реализовать функцию переключения полноэкранных изображени. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно сохранить изображение из .ai в .png.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать рерайт 10-15 статей по теме "вышивка".Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! На сайте установлен виджет сообщества ВКонтакте, необходим JS скрипт, который будет автоматически кликать на кнопку "Подписаться" при заходе посетителя на сайт.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Есть задача, планируется создать 1 страницу на html - лендинг. Для этой страницы требуется написать скрипт, который при заходе посетителя на сайт сделает автоподписку на группу в ВК, ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно исполнить вывод 9 статей по определенной сетки, вот пример: http://hkar.ru/zJ3U Миниатюры статей должны располагаться в таком виде.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать перевод 10-15 статей по теме: отель и туризм с казахского на английский. Ждут от вас ценник за 1 000 сим.Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! На сайте в первых 3-х пунктах меню добавлены подменю, при клике на подменю должно перекидывать на соответствующую вкладку в блоке "Выберите профиль".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь по сайту: http://karate68.ru/bulat3/ Сейчас на сайте скроллинг идет по блокам, нужно чтобы скролилось все стандартно, без торможения. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! В поиске исполнителя для рерайта 20 статей по тур. тематике. Объем каждой статьи 1500-2000 сим. Для рерайта исходники предоставлю. В итоге хочу ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! На сайте Wordpress нужно сделать вывод галереи подобным образом: http://fason-m.com.ua/plat-ie-5451 Картинки добавляются к записи и отображение должно выглядеть как на примере. Спасибо!Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Есть 40 изображений, нужно на каждом их них обрезать одну сторону под углом примерно 30 градусов, пример http://hostingkartinok.com/image/01201106/316b63d331286b2325b5aec85db5510c.jpg Срок желательно в течении часа, оплата в WMZ.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! На сайт Wordpress добавляется видео с портала xhamster.com, нужно чтобы автоматически генерировались миниатюры к создаваемым записям. Спасибо!Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! В поиске исполнителей для создания 10 шапок для сайтов эротической тематики. В шапке не будет названий сайтов, только коллажи из изображений. - Материалы не предоставляю. ...Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад