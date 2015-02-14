studyforum

Вячеслав studyforum

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
2 балла
10 лет назад
Выборка записей Wordpress
WordPress
Вячеслав не выходит на связь уже больше 3 дней. При этом не предупредил, что может пропасть, есть какие-то дела. Буду ждать появления в сети. После оплаты и отзыв исправлю.
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Список url изображений в записи WP
WordPress
Приятно сотрудничать, четкое тз - оплата моментальная. Только наилучшие рекомендации!
Выполнили проект на 5+ Степан грамотный специалист своего дела! Если у вас проблемы/проекты с программированием, обращайтесь и не пожалеете!
Ответный отзыв
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Рерайт по теме "вышивка"
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Получил свою партию статей, изложено очень хорошо, материалы мне понравились! Рекомендую Надежду к сотрудничеству!
Ответный отзыв
alinysia
Алина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
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Буду рада новому сотрудничеству.
Алина молодец! Помогла мне с правками логотипа. Благодарю и желаю бескрайнего счастья.
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dmosip
50 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Скроллинг на сайте
Все быстро и четко. Рекомендую !
Дмитрий профессионал, была поставлена задача по проекту, исполнена со стороны Дмитрия очень быстро, знает своё дело, ребята обращайтесь только к нему!
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