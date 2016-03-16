Пресс-релиз проекта

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Закрыт7 заявок127 просмотров

Нужен очень грамотный пресс-релиз проекта(узкоспециализированная соц. сеть), который заинтересует публику. Объем около 2000 знаков. Интересует цена.

9 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров