Пресс-релиз проекта

Нужны статьи для информационного сайта про металл и металлопрокат. Оплата 45р/1000сим. Свою цену в заявке не предлагать. К каждой статье прилагается Тех.Задание. Все тексты проверяются редактором. Требования: ...
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