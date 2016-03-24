Текст по теме "Энергетическое обследование, энергоаудит"

Ищу копирайтера умеющего грамотно и красиво писать тексты по теме "Косалтинг". Необходимо написать хорошо читаемый текст на 3000 символов для пользователей сайта по теме:

"Энергетическое обследование, энергоаудит"

Объяснить доступным языком о сути данной услуги. Обосновать почему лучше выбрать именно нашу компанию. Обязательно использовать все ключевые словосочетания в задании. (будут предоставлены выбранному исполнителю)

По сути в тексте необходимо совместить ПР и СЕО статью.

Оплата 2 у.е/1000 символов