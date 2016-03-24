Текст по теме "Энергетическое обследование, энергоаудит"

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок163 просмотра

Ищу копирайтера умеющего грамотно и красиво писать тексты по теме "Косалтинг". Необходимо написать хорошо читаемый текст на 3000 символов для пользователей сайта по теме:

"Энергетическое обследование, энергоаудит"

Объяснить доступным языком о сути данной услуги. Обосновать почему лучше выбрать именно нашу компанию. Обязательно использовать все ключевые словосочетания в задании. (будут предоставлены выбранному исполнителю)

По сути в тексте необходимо совместить ПР и СЕО статью.

Оплата 2 у.е/1000 символов

9 лет назад
omnislash
Евгений 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$6
1 день
Хороший, качественный текст, написан в соответствии с Т.З. Наталья всегда на связи и готова внести любые правки. Рекомендую.
ТЗ составлено развернуто, оплата осуществляется оперативно, в общении заказчик корректен. С удовольствием продолжу сотрудничеству и рекомендую другим фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад