Дизайн сайта делался на базе готового шаблона. имееются сверстанные страницы базового шаблона, в них надо внести изменения (они сделаны в psd). Готовые страницы (изначально это 5-6 страниц) надо посадить на движок (нужен самый базовый функционал - ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Описание: сайт фирмы с каталогом продукции. Сайт сейчас на битриксе, необходимо доделать в первую очередь каталог продукции, статьи, и другое "по-мелочам". Каталог планируется одноуровневый, ссылки ЧПУ либо короткие URL (site.ru/production/subfolder/1/ или site.ru/production?id=25). Необходим расширенный поиск по ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
обновились задачи Описание: сайт фирмы с каталогом продукции (промышленность). Есть старый, работающий на битриксе, оттуда можно слить информацию Каталог планируется одноуровневый, ссылки ЧПУ либо короткие URL (site.ru/production/subfolder/1/ или site.ru/production?id=25). Необходим расширенный поиск по каталогу! Структура разделов: 1. Главная страница ( - ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходим движок для сайта-каталога продукции с возможностью расширенного поиска по заданным характеристикам + Обычный поиск по названию, описанию. Кроме каталога продукции будут следующие разделы: Форум Контакты Статьи Ссылки Новости Прайс лист(если можно то сделать в прайсе скрипт как тут:http://www.electroprivod.ru/price.htm ну чтобы, нажал на цены ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт17 лет назад