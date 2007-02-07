Необходим движок для сайта-каталога продукции с возможностью расширенного поиска по заданным характеристикам + Обычный поиск по названию, описанию. Кроме каталога продукции будут следующие разделы: Форум Контакты Статьи Ссылки Новости Прайс лист(если можно то сделать в прайсе скрипт как тут:http://www.electroprivod.ru/price.htm ну чтобы, нажал на цены ...