targetweb

Target Web targetweb

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать верстку сайта и посадить на движок

    Дизайн сайта делался на базе готового шаблона. имееются сверстанные страницы базового шаблона, в них надо внести изменения (они сделаны в psd). Готовые страницы (изначально это 5-6 страниц) надо посадить на движок (нужен самый базовый функционал - ...

    WordPressВерстка сайтаДизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт с каталогом продукции

    $500

    Описание: сайт фирмы с каталогом продукции. Сайт сейчас на битриксе, необходимо доделать в первую очередь каталог продукции, статьи, и другое "по-мелочам". Каталог планируется одноуровневый, ссылки ЧПУ либо короткие URL (site.ru/production/subfolder/1/ или site.ru/production?id=25). Необходим расширенный поиск по ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Каталог продукции

    $500

    обновились задачи Описание: сайт фирмы с каталогом продукции (промышленность). Есть старый, работающий на битриксе, оттуда можно слить информацию Каталог планируется одноуровневый, ссылки ЧПУ либо короткие URL (site.ru/production/subfolder/1/ или site.ru/production?id=25). Необходим расширенный поиск по каталогу! Структура разделов: 1. Главная страница ( - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-каталог продукции

    Необходим движок для сайта-каталога продукции с возможностью расширенного поиска по заданным характеристикам + Обычный поиск по названию, описанию. Кроме каталога продукции будут следующие разделы: Форум Контакты Статьи Ссылки Новости Прайс лист(если можно то сделать в прайсе скрипт как тут:http://www.electroprivod.ru/price.htm ну чтобы, нажал на цены ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
pemi
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Сделать верстку сайта и посадить на движок
Надежный и ответственный заказчик, самые положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую.
Все сделано в срок + доделки и переделки, которые возникли по ходу работы. Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
joomba
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
$300
10 баллов
17 лет назад
Сайт с каталогом продукции
Работать приятно. Деньги заплачены вовремя, всегда на связи, и что самое главное - не мешает работать :) Работа протекала в атмосфере спокойствия и взаимопонимания.