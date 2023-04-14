SimonPro

Семён SimonPro

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Программист, верстальщик с большим опытом

Для связи Telegram:

https://t.me/ProSimon

Работаю с Joomla, Opencart, Wordpress.

Разрабатываю компоненты, модули, плагины.

Доработка готовых решений под ваши задачи.

Оптимизация сайта для SEO.

Предоставляю весь спектр услуг по сопровождению и тех. поддержке сайта.

Создаю сайты под любую задачу и любой сложности.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

#9Разработка модулей
#13Opencart
#16Настройка плагинов
#33WooCommerce
#57PHP
#80JavaScript
HTML
Доработка сайтов
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#545
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$55
9 баллов
2 года назад
Сделать модуль для сайта на Opencart 2.3
OpencartРазработка модулей
Хоть сроки и подзатянулись, но главное что в итоге Семён сделал все как и нужно было и еще доп. функционал в процессе, поэтому могу рекомендовать к сотрудничеству и сами обязательно продолжим его и дальше.
Спасибо за доверие и терпение :)
Ответный отзыв
tonik-x
Антон 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
10 баллов
2 года назад
На сайте WordPress реализовать систему отзывов с оценкой
WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
Семён оперативно выполнил довольно непростую задачу на которую мало кто из исполнителей вообще откликнулся. Взял за свои услуги адекватное вознаграждение. Был всегда на связи, оперативно отвечал. По итогу работа соответствовала всем ожиданиям. Рекомендую его к сотрудничеству по заказам с сайтами на wordpress.
Было приятно поработать с Антоном, чёткая постановка задачи, оперативно отвечал на возникающие вопросы.
Ответный отзыв
venjihook
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
2 года назад
Исправить ошибки после обновления, WP/Woocommerce
WooCommerceWordPressУстранение ошибок
Спасибо, все супер.
Было приятно поработать!
Ответный отзыв
m-vitas12
Виталий 
50 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
2 года назад
Написать отправку уведомления в Телеграм бот на php
PHPСоздание ботов
Спасибо, все было сделано четки и быстро, будем работать и дальше с исполнителем! Рекомендую
Отличный заказчик, задача поставлена чётко, все данные предоставлены своевременно и полностью. Всегда на связи. Было приятно поработать.
Ответный отзыв
Demasonik
45 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
$20
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта написанного на HTML
HTMLJavaScript
все сделал отлично, рекомендую
Отличный заказчик, всё необходимое предоставлено, на все вопросы отвечал быстро и точно.
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