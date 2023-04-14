Программист, верстальщик с большим опытом
Для связи Telegram:
Работаю с Joomla, Opencart, Wordpress.
Разрабатываю компоненты, модули, плагины.
Доработка готовых решений под ваши задачи.
Оптимизация сайта для SEO.
Предоставляю весь спектр услуг по сопровождению и тех. поддержке сайта.
Создаю сайты под любую задачу и любой сложности.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#545
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Интернет-магазин уходовой косметики1 просмотр
- Разработка сайта-портфолио CMS Joomla10 просмотров
- Верстка и натяжка интернет-магазина на OpenCart9 просмотров
- Доработка админки товара OpenCart11 просмотров
- Доработка карточки товара OpenCart12 просмотров
Отзывы заказчиков
$55
9 баллов
2 года назад
OpencartРазработка модулей
Хоть сроки и подзатянулись, но главное что в итоге Семён сделал все как и нужно было и еще доп. функционал в процессе, поэтому могу рекомендовать к сотрудничеству и сами обязательно продолжим его и дальше.
Ответный отзыв
Спасибо за доверие и терпение :)
$35
10 баллов
2 года назад
WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
Семён оперативно выполнил довольно непростую задачу на которую мало кто из исполнителей вообще откликнулся. Взял за свои услуги адекватное вознаграждение. Был всегда на связи, оперативно отвечал. По итогу работа соответствовала всем ожиданиям. Рекомендую его к сотрудничеству по заказам с сайтами на wordpress.
Ответный отзыв
Было приятно поработать с Антоном, чёткая постановка задачи, оперативно отвечал на возникающие вопросы.
$10
10 баллов
2 года назад
WooCommerceWordPressУстранение ошибок
Спасибо, все супер.
Ответный отзыв
Было приятно поработать!
$10
10 баллов
2 года назад
PHPСоздание ботов
Спасибо, все было сделано четки и быстро, будем работать и дальше с исполнителем! Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача поставлена чётко, все данные предоставлены своевременно и полностью. Всегда на связи. Было приятно поработать.
$20
10 баллов
2 года назад
HTMLJavaScript
все сделал отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё необходимое предоставлено, на все вопросы отвечал быстро и точно.