Сделать редизайн сайта. Скрин в приложении. Срочно!

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  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок234 просмотра

Уважаемые фрилансеры! 

Благодарю, что заинтересовались моим тендером. 

Мне необходим талантливый дизайнер, который сможет переделать дизайн сайта, скрин которого прилагаю. Кстати, сам сайт онлайн, поэтому можно посмотреть вживую. 

Что нужно сделать?

  • Полностью переделать дизайн главной страницы сайты, сохранив часть контента. Можно менять фотки, любую графику, кроме логотипа (его я вышлю в векторе). Стоки с меня.
  • Реализовать адаптивность для мобильных устройств.
  • Форму поиска нужно переделать — мы придумали, как её сделать проще и всего из 2-ух элементов: выпадушки и поля для ввода.
Когда нужно?

Чем быстрее, тем лучше. Желательно, если вы сразу сможете приступить к работе.

Остальные детали предоставлю выбранному фрилансеру.

Очень жду ваших предложений!

с уважением,

Евгений

6 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

bc100
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
1 день
Escrow
Станислав — прекрасный дизайнер! Выполнил работу быстро, чётко следовал указаниям, всё время был на связи. Спасибо огромное!
Приятно иметь дело. ТЗ понятные, хотелки тоже. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bc100
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад

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