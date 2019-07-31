Правки по макету

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок888 просмотров

Добрый день, нужны правки по макету сайта. Макет в PSD. Нужно сделать блок полной новости, изменить верхнюю часть сайта, поменять логотип.

Макет есть в PSD. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ваш телеграм.

6 лет назад
Quasar21
Даниил 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Все сделано, отлично, быстро, четко, понятно! Рекомендую, останетесь довольны!
Спасибо за проект. Отлично поработали! Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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