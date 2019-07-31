Нужно нарисовать современный адаптивный дизайн для IT-компании. Все подробности по задаче обсудили по почте.
Правки по макету
Добрый день, нужны правки по макету сайта. Макет в PSD. Нужно сделать блок полной новости, изменить верхнюю часть сайта, поменять логотип.
Макет есть в PSD. При добавлении заявки, пожалуйста, оставляйте ваш телеграм.
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