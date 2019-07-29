Дизайн для IT-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок237 просмотров

Нужно нарисовать современный адаптивный дизайн для IT-компании. Все подробности по задаче обсудили по почте.

6 лет назад
zheyda
Семен 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
6 лет назад
$700
7 дней
Escrow
Проект выполнен в срок, отлично и качественно. Рекомендую
Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
6 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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