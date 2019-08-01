Нужно делать колаж макет для портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок247 просмотров

Нужно делать колаж макет для портфолио , я высылаю вам макеты в psd Главной и внутрений вы должны делать оформления работы на 1 jpg все страницы и с графическими элементами что характеризует тематику сайта я прикрепил примеры что должно получится на выходе примеры.

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TheLSM
Вадим 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$9
1 день
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик и приятный собеседник. Всегда на связи, готов ответить на любой вопрос. Оплата мгновенная. Спасибо. Надеюсь, еще поработаем)

Заявки фрилансеров

TheLSM
Вадим 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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