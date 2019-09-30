Редизайн интернет-магазина детских игрушек

Текущий﻿ дизайн сайта устарел, а стало быть нужен редизайн. Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый, легкий, современный и "вкусный

дизайн" (точно не детский "уси-пуси" со шрифтами Comic Sans)

Какие странички нужно отрисовать:

Главная

Категория с фильтрами (табличка + сетка)

Страничка товара/Карточка товара/

Страничка "Спасибо за покупку"

Корзина оформление заказа

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Модальные окна (1 клик, заказ звонка, быстрый просмотр товара, всплывающая корзина)

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подробное ТЗ уже будет обсуждаться с выбранным Исполнителем.