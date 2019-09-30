Редизайн интернет-магазина детских игрушек

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Завершен81 заявка1253 просмотра

Текущий﻿ дизайн сайта  устарел, а стало быть нужен редизайн.  Ширина макета 1280. Рисуем только десктоп. Верстка и натяжка не требуется, только красивый, легкий, современный и "вкусный

дизайн" (точно не детский "уси-пуси" со шрифтами Comic Sans)

Какие странички нужно отрисовать:

  • Главная
  • Категория с фильтрами (табличка + сетка)
  • Страничка товара/Карточка товара/
  • Страничка "Спасибо за покупку"
  • Корзина оформление заказа
  • 404
  • Контакты
  • Новости все
  • Новость отдельная
  • Модальные окна (1 клик, заказ звонка, быстрый просмотр товара, всплывающая корзина)
  • Вопрос-ответ
  • Отзывы
От вас - цена, примерный срок исполнения, примеры своих работ. Более

подробное ТЗ уже будет обсуждаться с выбранным Исполнителем.

6 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
6 лет назад
$300
22 дня
Escrow
Только положительные отзывы. Все быстро и креативно!
С Александром всегда приятно работать, сотрудничество проходит на позитивной ноте !))

Заявки фрилансеров

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
6 лет назад

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