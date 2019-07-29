Дизайн проекта B2B

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок171 просмотр

Добрый день, требуется сделать некоторое кол-во задач, проект B2B, задач достаточно много.

 

Для кандидата требуется - диплом о высшем образовании дизайна (и такого рода), опыт работы над B2B, ИМ, Агрегаторами, маркет плейсами.

Начните свою заявку со слов - «диплом есть».

от вас нужны кейсы и портфолио выше перечисленных работ. А так же требуется подтверждение - скан диплома. 

6 лет назад
Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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