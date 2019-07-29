Добрый день. Мы туристическая компания, которая разрабатывает свой сайт конструктор по путешествиям.

На данный момент мы нуждаемся только в доработке дизайна нашего сайта. Прикрепляем сделанную работу, а также ТЗ для доработки. (ТЗ находится внутри файла "SITE")

Нам необходим только дизайн агентской части сайта.

Можете использовать элементы из готовых страниц, которые я прикрепил к письму.