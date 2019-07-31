Доделать правки на мейн странице Webflow

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки197 просмотров

Готовая мейн страница,нужно что бы она была пиксель в пиксель соотвенно макету и сделать анимации переходов 

https://www.figma.com/file/MPJPqSyYpfBkd5rvxmVtACDa/assman?node-id=184%3A847

Node.jsWebflow
6 лет назад
jaweed
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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