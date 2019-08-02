Доработки по дашборду

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Завершен3 заявки152 просмотра

Есть сервис у которого есть дашборд. Требуются доработки в дизайне

6 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
6 лет назад
$100
1 день
Александр все сделал оперативно и в срок, в будущем так же за дизайном буду обращаться к нему)
Спасибо за интересный проект) Все супер, как всегда! Рекомендую Булата к сотрудничеству:)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
6 лет назад

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