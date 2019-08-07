Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD. Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона Те к то ...
Сделать дополнения в дизайне админки сервиса
Есть макет дизайна админки в фигме. Есть ТЗ из 10 пунктов, что там надо сделать. Нарисовать новые иконки, переделать отображение блоков, изменить логику совершения действий и т.д. Все вышлю вам.
Но - мне нужна ссылка на ваш аккаунт на behance.net или dribbble, где у вас в работах уже есть админки. Чтобы посмотреть, как вы делаете админки, ваш подход и чувство прекрасного)
Поэтому жду от вас ссылку и потом вам вышлю и макет дизайна админки в фигме и ТЗ. Вы оцениваете в сроках и деньгах - и работаем.
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