Сделать дополнения в дизайне админки сервиса

Есть макет дизайна админки в фигме. Есть ТЗ из 10 пунктов, что там надо сделать. Нарисовать новые иконки, переделать отображение блоков, изменить логику совершения действий и т.д. Все вышлю вам.

Но - мне нужна ссылка на ваш аккаунт на behance.net или dribbble, где у вас в работах уже есть админки. Чтобы посмотреть, как вы делаете админки, ваш подход и чувство прекрасного)

Поэтому жду от вас ссылку и потом вам вышлю и макет дизайна админки в фигме и ТЗ. Вы оцениваете в сроках и деньгах - и работаем.