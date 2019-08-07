Сделать дополнения в дизайне админки сервиса

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Завершен8 заявок452 просмотра

Есть макет дизайна админки в фигме. Есть ТЗ из 10 пунктов, что там надо сделать. Нарисовать новые иконки, переделать отображение блоков, изменить логику совершения действий и т.д. Все вышлю вам.

Но - мне нужна ссылка на ваш аккаунт на behance.net или dribbble, где у вас в работах уже есть админки. Чтобы посмотреть,  как вы делаете админки, ваш подход и чувство прекрасного)

Поэтому жду от вас ссылку и потом вам вышлю и макет дизайна админки в фигме и ТЗ. Вы оцениваете в сроках и деньгах - и работаем.

Figma
6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$170
3 дня
Escrow
Отлично сделана админка, сильно отличается от того, что было в гораздо лучшую сторону. Рекомендую.
Все супер. Понятная исходная постановка задачи и активное участие в процессе. Естественно, никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад