Дизайн сайта IRANBAZAR.ru

Требуется дизайн для сайта IRANBAZAR.ru

Сайт по продаже товаров из Ирана (не электронный магазин).

Сайт должен быть оформлен в восточном - персидском (!!!) стиле.

Структура сайта:

- раздел "Товары из Ирана" (она же главная страница)

- подраздел "Персидские ковры" (таких подразделов будет потом несколько для разных групп товаров)

- под подраздел "Ковры из города Исфахан"

- ковёр 1, 2, 3... (конкретный ковер, с фото, описанием и ценой) с кнопкой "Заказать"

- раздел "Условия доставки и оплаты"

- раздел "Контакты" с формой обратной связи

+ отдельная страница "Описание персидких ковров"

- предусмотреть навигационную цепочку (т.н. "хлебные крошки")

- предусмотреть переключение языков (рус/англ/немецкий)

Технические требования:

- итоговый PSD (ver. 8.0), каждый элемент в отдельном слое, с понятными названиями

- т.к. сайт будет иметь адаптивный (резиновый) дизайн:

- элементы дизайна нужно разработать под 1000px и перекомпоновать под 768 и 320, выбросив или упростив по пути менее значимые элементы сайта

- в шапке и подвале страницы не менее 20-50 пикселей с правой стороны должны быть отрисованы так, чтобы их без проблем можно было дублировать