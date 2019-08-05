https://clck.ru/HRxdy - необходимо сделать аналог подобного сайта. Два варианта языка сайта, подписки на обновления + еще небольшие правки по шаблону. От вас цены и сроки выполнения. Спасибо!
Дизайн сайта IRANBAZAR.ru
Требуется дизайн для сайта IRANBAZAR.ru
Сайт по продаже товаров из Ирана (не электронный магазин).
Сайт должен быть оформлен в восточном - персидском (!!!) стиле.
Структура сайта:
- раздел "Товары из Ирана" (она же главная страница)
- подраздел "Персидские ковры" (таких подразделов будет потом несколько для разных групп товаров)
- под подраздел "Ковры из города Исфахан"
- ковёр 1, 2, 3... (конкретный ковер, с фото, описанием и ценой) с кнопкой "Заказать"
- раздел "Условия доставки и оплаты"
- раздел "Контакты" с формой обратной связи
+ отдельная страница "Описание персидких ковров"
- предусмотреть навигационную цепочку (т.н. "хлебные крошки")
- предусмотреть переключение языков (рус/англ/немецкий)
Технические требования:
- итоговый PSD (ver. 8.0), каждый элемент в отдельном слое, с понятными названиями
- т.к. сайт будет иметь адаптивный (резиновый) дизайн:
- элементы дизайна нужно разработать под 1000px и перекомпоновать под 768 и 320, выбросив или упростив по пути менее значимые элементы сайта
- в шапке и подвале страницы не менее 20-50 пикселей с правой стороны должны быть отрисованы так, чтобы их без проблем можно было дублировать
Заявки фрилансеров
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