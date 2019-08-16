Дизайн 1-2 экрана

Привет :)

Необходимо разработать вкусный (премиум) дизайн промо-страницы, всего 1-2 экрана.

Можно сделать в стиле black-and-white...

Подача по атмосфере импонирует вот такая http://pt-club.ru/ или https://www.primeconcept.co.uk/

Должно смотреться круто, сочно... luxury одним словом!

Ниже прикрепил как делать не нужно – это выглядит дешево.