DAIMLER

Дмитрий DAIMLER

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Занимаюсь копирайтингом более года

Отзывы заказчиков

Eden930
125 лет
19 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Статьи для сайта diesel-garant.ru
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга