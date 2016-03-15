Нужна помощь с администрированием VPS-сервера

Несколько сайтов лежат на VPS-сервере и периодически возникают какие-то вопросы по настройке чего-либо. Я не разбираюсь в этих настройках и нужна помощь специалиста -администратора серверов.

Я настроил один почтовый ящик, но есть подозрение что почта не работает по причине переполненности места. Посмотреть это не могу. Вот дали совет -Вы можете просмотреть точные данные подключившись по SSH и выполнив команду df

Нужен человек, который понимает что такое SSH и как это все работает.

В данный момент в срочном порядке нужно сделать так, чтобы работали почтовые ящики на том же сервере и дать инструкцию как настроить потом почту в почтовом клиенте.

Нужен специалист на постоянной основе, к которому можно обращаться по мере возникновения различных вопросов подобного рода.