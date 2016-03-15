Нужна помощь с администрированием VPS-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок176 просмотров

Несколько сайтов лежат на VPS-сервере и периодически возникают какие-то вопросы по настройке чего-либо. Я не разбираюсь в этих настройках и нужна помощь специалиста -администратора серверов. 

Я настроил один почтовый ящик, но есть подозрение что почта не работает по причине переполненности места. Посмотреть это не могу. Вот дали совет  -Вы можете просмотреть точные данные подключившись по SSH и выполнив команду df

Нужен человек, который понимает что такое SSH и как это все работает.

В данный момент в срочном порядке нужно сделать так, чтобы работали почтовые ящики на том же сервере и дать инструкцию как настроить потом почту в почтовом клиенте.

Нужен специалист на постоянной основе, к которому можно обращаться по мере возникновения различных вопросов подобного рода. 

Настройка почты
9 лет назад
darunok
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад
$15
1 день
Очень хороший исполнитель. Быстро отреагировал на заявку, тут же онлайн помог настроить то что я просил и дал грамотные консультации относительно работы с сервером. Видно что человек очень хорошо разбирается в своем деле и заинтересован работать в дальнейшем. Очень рекомендую Сергея как хорошего исполнителя. Буду продолжать работать с ним и по другим вопросам.
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Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад