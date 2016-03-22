Нужен Linux-админ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен17 заявок215 просмотров

Нужна помощь в переезде со старого Dedicated Server на новый (CentOS).

Текущие задачи:

1. Перенос конфигурации сервера на новый более мощный сервер (сис.юзеры, DirectAdmin, Apache, php, mysql и т.д.)

2. Перенос web-проектов

3. Перенос системы бэкапов (сис.скрипт) и самих бэкапов (за последние 15 дней)

Уменьшить срок хранения бэкапов до 40 дней

4. Изменить доступы (root-пароль)

В будущем возможно периодическое сотрудничество.

Класс задач - администрирование того же Linux-сервера (и возможно вирт.Windows на нем же)

ApacheCentOSLinuxMySQLPHP
9 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$70
3 дня
Остался доволен. Рекомендую!
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. С оплатой ок, тоже остался доволен!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад