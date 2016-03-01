Восстановить путь к базе

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок157 просмотров

После работ на корневом сервере отвалилась mysql на VPS.

Прошу починить.

MySQL
9 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров