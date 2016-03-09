Инсталляция и настройка почтового сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок204 просмотра

Нужен специалист, который настроит почтовый сервер для массовых рассылок.

Не спам - рассылка только по базе клиентов сайта (CRM).

Возможностей SmartResponder-а не хвататает.

Отвечать только тем, кто имеет реальный опыт настройки и сопровождения.

Сразу указывайте цену.

9 лет назад
to-ken
Сергей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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