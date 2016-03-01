Требуется настроить Windows server

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Закрыт7 заявок140 просмотров

Есть VDS на Windows Server 2012

Требуется его настроить, установить Microsoft SQL server и поставить какую нить фри панель.

SQL
9 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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