Определить и заблокировать вредоносных ботов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

На сайте по статистике гугл аналитикс постоянно растет траффик с 90-100 % отказов.   Время прибывания на сайте таких посетителей 0 секунд. Надо определять таких ботов и по возможности банить автоматически.

9 лет назад
baltuk
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров