Настроить сервер

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Закрыт30 заявок269 просмотров

На linux нужно установить веб сервер, базу данных, фтп и некоторый софт

Linux
9 лет назад
24lance
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров