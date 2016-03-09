Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом мобильном рынке. Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки ...
Настройка и установка системы контроля работы сотрудников "Стахановец"
Настройка и установка системы контроля работы сотрудников "Стахановец"
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