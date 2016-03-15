Логирование 3proxy в БД

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Завершен1 заявка141 просмотр

Есть сервер с 3proxy на centos 6. Необходимо поднять логирование в бд mysql с помощью ODBC

CentOSMySQL
9 лет назад
axipay
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$50
1 день
Колупался сутки с сервером, написал Кириллу, так он минут за 10 все поднял как надо. Еще и рассказал что сделал)
Никаких проблем. Доступ дан, оплата сразу после работ. Только приятные впечатления от работы!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад