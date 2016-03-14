Настройка VPS Сервера на основе ISPManager 5lite

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок152 просмотра

Нужно настроить VPS сервер с ISPManager.

1.Настроить Apache + nginx.

2.Кеширование.

3.Оптимизировать на минимальное потребление ресурсов и максимальную производительность сайтов.

Будут 3 проекта на 1.Joomla 3, и два Worldpress.

ApacheJoomlaNginxISPmanager
9 лет назад
tpotul
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$60
1 день
Рекомендую! Отличный и отзывчивый работник. Все сделал очень быстро и качественно!
Ставлю заказчику максимальный балл. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад