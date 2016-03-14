Нужна помощь в переезде со старого Dedicated Server на новый (CentOS). Текущие задачи: 1. Перенос конфигурации сервера на новый более мощный сервер (сис.юзеры, DirectAdmin, Apache, php, mysql и т.д.) 2. ...
Настройка VPS Сервера на основе ISPManager 5lite
Нужно настроить VPS сервер с ISPManager.
1.Настроить Apache + nginx.
2.Кеширование.
3.Оптимизировать на минимальное потребление ресурсов и максимальную производительность сайтов.
Будут 3 проекта на 1.Joomla 3, и два Worldpress.
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