Требуется настроить почтовый клиент

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки140 просмотров

Зарегистрировали домен, затем сделали почту с таким же доменным именем. Установили Mozilla, она плохо работала и часто подвисала. Из-за этого сделали почту на Yandex Mail – часть писем стала приходить на Mozilla, часть на Yandex. Затем акаунт с Mozailla удалили, теперь часть пиcем на Yandex не приходит.

Нужно помочь настроить почту на Yandex mail правильно, чтобы туда приходили все письма. Если возможно, также достать все письма, которые не пришли на Yandex.

Настройка почты
9 лет назад
Kirill_15
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно. Все отлично. Спасибо!!!
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Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад