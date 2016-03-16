Требуется настроить почтовый клиент

Зарегистрировали домен, затем сделали почту с таким же доменным именем. Установили Mozilla, она плохо работала и часто подвисала. Из-за этого сделали почту на Yandex Mail – часть писем стала приходить на Mozilla, часть на Yandex. Затем акаунт с Mozailla удалили, теперь часть пиcем на Yandex не приходит.

Нужно помочь настроить почту на Yandex mail правильно, чтобы туда приходили все письма. Если возможно, также достать все письма, которые не пришли на Yandex.