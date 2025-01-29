Необхідно створити односторінковий та двосторінковий сайт під документ. Контент і дизайн будуть відповідати єдокументу. Технічне завдання буде надано в особистому повідомленні.
Лендинг
Нужно сделать лендинг для просчета услуг печати для мини-типографии со встроенным калькулятором для просчета. Детальное ТЗ могу выслать на почту или Телеграм
Заявки фрилансеров
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