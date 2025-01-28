Редизайн CRM для юристов + визуализация процессов + мобильная версия

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Закрыт19 заявок139 просмотров

Требуется редизайн сайта для юристов, визуализация некоторых процессов​, мобильная версия. Анкеты, формы, загрузки документов ...

Основных (не похожих) страниц - 12, ​

Анкеты и формы - 3

Визуализация процессов - 3

Основных (не похожих) ​ модальных окон - 5​

Главная задача сделать интерфейс(UX/UI) интуитивно понятным и удобным, цвета должны "мягко" подсвечивать нужные элементы и т.д.

UI/UXДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложений
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