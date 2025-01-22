Ищется графический дизайнер для создания креативов в областях медицины, фитнеса, образования и B2B. Оплата составляет 300 рублей за креатив. Необходимо предоставить портфолио.
Продуктовый дизайнер в Wildberries
Ищем продуктового дизайнера (Middle+/Senior) для разработки интерфейсов онбординга рекламной платформы. Задачи включают исследование пользователей, выявление сложных мест в пользовательском пути и реализацию улучшений. Ожидаем сильное портфолио и опыт проектирования сложных интерфейсов, а также понимание принципов UX/UI и работы с данными.
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