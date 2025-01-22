Продуктовый дизайнер в Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем продуктового дизайнера (Middle+/Senior) для разработки интерфейсов онбординга рекламной платформы. Задачи включают исследование пользователей, выявление сложных мест в пользовательском пути и реализацию улучшений. Ожидаем сильное портфолио и опыт проектирования сложных интерфейсов, а также понимание принципов UX/UI и работы с данными.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Алина
 
19 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад