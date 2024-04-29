Опыт ужасный. Изначально был предельно вежливым. Установили неплохой бюджет. Исполнитель вежливо поднял его на 20%. Сделали безопасную сделку на этом ресурсе. Через 10 дней исполнитель отправил "свою" работу. Я спросил, где он взял это. Он сказал, что он сделал. Я попросил исходник и понял, что это сделал искусственный интеллект. Как я понимаю, исполнитель посчитал, что заказчик дурачок. Далее он пообещал, что соблаговолит, что сделает что-то сам, как специалист. Ничего он не сделал. Называет свой уровень Senior. Да, по вранью он молодец. Крайне не рекомендую работать с этим "специалистом".