Интерфейс для карточных игр

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка18 просмотров

Необходимо сделать все по ТЗ

Создание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
guest_15991462536127
5 лет в сервисе
Был
день назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

arturkogut18
Артур 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
4 месяца назад
$1200
14 дней
Escrow
Опыт ужасный. Изначально был предельно вежливым. Установили неплохой бюджет. Исполнитель вежливо поднял его на 20%. Сделали безопасную сделку на этом ресурсе. Через 10 дней исполнитель отправил "свою" работу. Я спросил, где он взял это. Он сказал, что он сделал. Я попросил исходник и понял, что это сделал искусственный интеллект. Как я понимаю, исполнитель посчитал, что заказчик дурачок. Далее он пообещал, что соблаговолит, что сделает что-то сам, как специалист. Ничего он не сделал. Называет свой уровень Senior. Да, по вранью он молодец. Крайне не рекомендую работать с этим "специалистом".

Заявки фрилансеров

arturkogut18
Артур 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
4 месяца назад