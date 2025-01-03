Создать дизайн для web app

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка5 просмотров

Мне нужен дизайн для web app для телеграмм.

Пример визуала: https://t.me/PAWSOG_bot/PAWS?startapp=5fF2pHDK

Нужно будет ПОЛНОСТЬЮ скопировать функционал конкурента выше, поэтому внимательно изучите его и дайте свою оценку сроков/цены. Визуал в стиле дедпанк, киберпанк, токсичные цвета

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